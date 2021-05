Ahmed Touba va-t-il choisir l'Algérie ou attend-il sa chance chez les Diables rouges ?

L'UEFA a récemment approuvé l'élargissement des sélections pour l'EURO de 23 à 26 joueurs. C'est une bonne nouvelle pour quelques Diables qui risquent d'être superflus. Actuellement, il n'est même pas exclu que quelques nouveaux noms apparaissent sur la liste. Ahmed Touba est un des joueurs qui se sont fait remarquer ces derniers mois. Le défenseur central gaucher du RKC Waalwijk est une des révélations de l'Eredivisie et n'est pas un inconnu pour Roberto Martínez, qui l'a déjà suivi quand il était membre du Club Bruges. L'histoire de Touba est spéciale : il est né en France, a passé l'essentiel de sa jeunesse en Belgique et il peut également se produire pour l'équipe nationale algérienne. Ces dernières années, il a flirté à plusieurs reprises avec les Fennecs. L'an passé, l'Algérie l'attendait pour une prise de connaissance en équipe nationale, mais la pandémie a reporté son voyage au pays de ses parents. Il y a six mois, Touba a rendu public son choix pour l'Algérie en postant une vidéo sur son compte Instagram. Il était même sur le banc lors des matches de qualification pour la Coupe d'Afrique contre la Zambie et le Botswana, mais désormais, il se réintéresse aux Diables rouges. Ce n'est pas une surprise, compte tenu de son passé.En catégories d'âge, Touba s'est produit pour les U18 et 19 belges. Après quatre ans d'attente, il a effectué ses débuts en Espoirs cet automne. Sous la direction de Jacky Mathijssen, qui retrouve en Touba une version plus jeune de Jan Vertonghen, le défenseur de 23 ans a récolté trois caps. En mars, il a eu un entretien avec Martínez. Les deux hommes ont évoqué son choix. Depuis, la Belgique suit attentivement la situation de Touba. "J'ai toujours été fier de jouer pour la Belgique", a-t-il récemment déclaré. La blessure de Hannes Delcroix et le manque de rythme de Thomas Vermalen, qui a rejoué le 1er mai pour Vissel Kobe, son club japonais, après un mois et demi sur la touche, offrent peut-être des perspectives à Touba. C'est que Martínez ne dispose pas d'énormément de défenseurs axiaux gauchers. "Nous apprécions le potentiel, le talent et le profil spécifique d'Ahmed", a déclaré Martínez. "Il peut évoluer à gauche de la défense ou au poste d'arrière latéral. Ce sont deux positions importantes dans l'équipe. S'il continue à progresser, il a certainement une chance d'être repris en équipe nationale. Notre calendrier est très chargé durant les 18 prochains mois et Ahmed fait partie d'un pool de joueurs que nous allons suivre avant chaque réunion de l'équipe nationale." Touba est sous contrat au RKC jusqu'en 2023, mais les Néerlandais veulent le vendre cet été afin de pouvoir obtenir le maximum pour son transfert.