Touché au genou, le milieu de terrain du Sporting d'Anderlecht Adrien Trebel va subir une intervention minime et sera indisponible pour plusieurs semaines. Le club bruxellois de D1A l'a annoncé mercredi.

Cette opération signifie donc que le Français de 28 ans devrait plus que probablement rester à Saint-Guidon alors que le Sporting espérait se séparer du joueur et de son imposant salaire afin de libérer des fonds pour la fin du mercato.

Trebel, qui a participé au stage hivernal en Espagne et qui était encore sur le banc anderlechtois dimanche lors de la défaite contre le Club de Bruges (1-2), n'a joué que quatre petites rencontres depuis le début de saison.

Formé au FC Nantes, le joueur avait rejoint le Standard à l'été 2014. Après deux ans et demi à Liège, il avait regagné Anderlecht pour un transfert estimé à 3 millions d'euros.

Cette opération signifie donc que le Français de 28 ans devrait plus que probablement rester à Saint-Guidon alors que le Sporting espérait se séparer du joueur et de son imposant salaire afin de libérer des fonds pour la fin du mercato. Trebel, qui a participé au stage hivernal en Espagne et qui était encore sur le banc anderlechtois dimanche lors de la défaite contre le Club de Bruges (1-2), n'a joué que quatre petites rencontres depuis le début de saison. Formé au FC Nantes, le joueur avait rejoint le Standard à l'été 2014. Après deux ans et demi à Liège, il avait regagné Anderlecht pour un transfert estimé à 3 millions d'euros.