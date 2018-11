Adrien Trebel : "Mogi reste un ami"

En août, lors de la prolongation de son contrat, on a publié une photo montrant Adrien Trebel poser avec Luc Devroe, son agent Nicolas Onissé et Mogi Bayat. Par les temps qui courent, n'est-ce pas regrettable? Trebel se rebiffe. "Parce que Mogi Bayat figure sur le cliché? Écoutez bien : Mogi n'est pas mon manager mais au fil des années, nous sommes devenus close. Donc, cette photo ne me gêne absolument pas. Je ne vais pas changer d'avis au sujet de Mogi, pas plus que je n'ai l'intention de mettre un terme à notre amitié. Je le considère toujours comme un ami. C'est en partie grâce à lui que je suis arrivé aussi loin. C'est lui qui m'a introduit à Anderlecht, après tout."

Compte tenu de tout ce qu'on reproche à l'agent actuellement, il faut être solide pour afficher pareille amitié. "Beaucoup de gens ont un jugement tout fait sur Mogi sans même le connaître. Ceux qui le côtoient savent qu'il a une bonne nature. On raconte beaucoup de méchancetés sur Mogi -et ça me dérange car je l'apprécie- mais je me tracasse surtout pour sa femme et ses quatre jeunes enfants. Leur sort me préoccupe énormément. Ils sont abandonnés à leur sort. C'est triste. Je sais que le bien-être de sa famille constitue la priorité absolue de Mogi."

Un ami peut-il reconnaître qu'il a commis des erreurs? Trebel nuance. "C'est sans doute le cas mais de là à l'accabler de tous les péchés du monde... D'après les journaux, son arrestation est liée au seul fisc. D'accord mais alors, il faut aussi envoyer des hommes comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en prison. Pour le moment, nous devons laisser la justice faire son travail mais Mogi reste le king. Peu de gens ont connu pareille réussite dans le milieu."

Par Alain Eliasy

