Adnan Januzaj va quitter la Real Sociedad après cinq saisons passées à Saint-Sébastien, a annoncé le club espagnol lundi matin. Le Bruxellois a joué 167 matches pour le compte de la Real Sociedad (23 buts et 21 assists).

Januzaj, 27 ans, était arrivé à la Real Sociedad en 2017, signant alors un contrat de cinq ans, pour un transfert estimé à 11 millions d'euros.

Le Diable Rouge arrivant de Manchester United, qui l'avait prêté à Sunderland lors de la saison 2016-2017. Januzaj avait quitté Anderlecht en 2011, à l'âge de 16 ans, pour rejoindre Manchester United. Deux ans plus tard, en août 2013, il débutait en équipe première sous les ordres de David Moyes.

Au cours de cette première saison dans l'effectif pro, Januzaj recevait régulièrement du temps de jeu (38 rencontres, 5 buts). Il était même sélectionné pour le Mondial brésilien avec les Diables Rouges. Le temps de jeu de Januzaj s'est réduit avec l'arrivée à Old Trafford de Louis van Gaal. L'ailier a alors été prêté à Dortmund, mais il a dû se contenter de 12 apparitions. Il avait retrouvé du temps de jeu lors de son prêt à Sunderland, où sous les ordres de Moyes, il avait disputé 29 rencontres et marqué 2 buts.

