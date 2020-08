Seule la dernière journée des compétitions régulières en D1A et D1B, ainsi que les playoffs en D1A seront joués le même jour et à la même heure la saison prochaine. À la demande des clubs amateurs, la Pro League a accepté que ces éventuels duels décisifs ne soient pas programmés le dimanche après-midi (entre 14 et 18 heures).

Ces dernières années, les deux dernières journées de compétition, tant dans les différentes périodes, la saison régulière et les playoffs, ont toujours été jouées en même temps. Comme le nouveau détenteur des droits, Eleven Sports, souhaite étaler le plus grand nombre possible de matchs, la saison prochaine seules les rencontres de l'ultime journée se joueront simultanément. La Pro League a inclus cette disposition dans les règlements fédéraux. L'ACFF et Voetbal Vlaanderen ont demandé que ces matchs soient programmés en dehors du créneau horaire de 14 à 18 heures le dimanche, afin d'éviter la concurrence avec les matchs des amateurs le dimanche après-midi. Pierre François, le CEO de la Ligue Pro, n'a pas d'objection et a passé un gentlemen's agreement avec les fédérations d'amateurs. Le manager du calendrier, Nils Van Brantegem, est donc prié de prévoir un autre moment pour ces duels éventuellement décisifs en D1A et D1B.