"A part Bruges, aucun adversaire n'était supérieur à Anderlecht", selon Davies

"On verra comment se passera l'entraînement de ce mardi mais hier (lundi, ndlr), personne n'avait visiblement le moindre problème. Roofe non plus. Il est fit, prêt à jouer, et Vincent (Kompany) aussi, ou pratiquement...", a confié en conférence de presse Simon Davies, l'entraîneur du RSC Anderlecht.

