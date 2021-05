Réduit à dix suite à l'exclusion de Mehdi Carcela (50e), le Standard a manqué son entrée dans les Europe playoffs samedi en s'inclinant 6-2 à Ostende.

Marko Kvasina (30e, 1-0), Nick Bätzner (40e, 2-0), Arthur Theate (44e, 3-0), Andrew Hjulsager (64e, 4-2),Théo Ndicka Matam (90e+3, 5-2) et Indy Boonen (90e+6, 6-2) ont été les artilleurs des Kustboys, qui sont premiers de ce groupe pour une place en Conference League avec 30 points. Le Standard, qui a réduit l'écart par Jackson Muleka (45e, 3-2) et Mehdi Carela (45e+2, 3-2), est 3e avec 25 points. Dans l'autre match, Gand (25 points, 2e) recevra Malines (24 points, 4e) dimanche à 16 heures.

Alexander Blessin a préféré Sakala, Anton Tanghe et Bätzner à Mamadou Thiam, Fredrik Jäkel et Kevin Vandendriessche. Au Standard, Collins Fai, Noë Dussenne et Carcela ont pris la place de Hugo Siquet, Moussa Sissako (suspendu) et Gojko Cimirot (blessé). Après quelques tâtonnements, les deux équipes ont mis plus d'intensité dans leurs échanges et Arnaud Bodart s'est étiré sur une reprise de Maxime D'Arpino avant de boxer le ballon sur le corner qui a suivi (16e). Les duels étaient acharnés au milieu où Selim Amallah mettait Bätzner en difficulté. Bien servi par Kostas Laifis, l'international marocain a aussi donné du souci à Guillaume Hubert, mais il lui a facilité la tâche en centrant trop sa frappe (29e).

Le premier but est directement tombé de l'autre côté sur un service de Robbie D'Haese, Kvasina s'est débarrassé de Nicolas Raskin avant de battre Bodart (30e, 1-0). Le Standard était encore resté passif lorsque Hjulsager a lobé le ballon dans le dos de la défense liégeoise pour Bätzner, qui marquait son premier but de la saison (40e, 2-0). Les Rouches n'avaient pas encore tout vu: sur un coup franc de D'Arpino, l'ex-Standardman, Theate a frappé juste de la tête (44e, 3-0). Manifestement, les Liégeois ne manquaient pas de ressources puisque Muleka a trompé Hubert sur un corner (45e, 3-1) et Carcela a parachevé un joli travail effectué par Raskin et Muleka (45e+2, 3-2)

Mais à la reprise, Carcela a rendu la 'remontada' plus compliquée en se faisant exclure (50e, deux cartes jaunes). Une fois encore, le Standard ne s'est pas laissé abattre et sur une déviation de Joao Klauss, Muleka n'a pas pu appuyer sa frappe (56e). Mbaye Leye a lancé Michel-Ange Balikwisha pour Samuel Bastien (59e) et Damjan Pavlovic pour Amallah (60e). Les Ostendais ont alors durci le jeu, ce qui a valu des cartes jaunes à Theate (62e) et à Brecht Capon (62e) mais ils ont aussi pu compter sur leur meneur de jeu danois, Hjulsager pour reprendre de la distance (64e, 4-2). Les jeux étaient faits même si les remplaçants Ndicka (90e+3, 5-2) et Boonen (90e+6, 6-2) ont profité des quelques minutes passées sur la pelouse pour se montrer.

Marko Kvasina (30e, 1-0), Nick Bätzner (40e, 2-0), Arthur Theate (44e, 3-0), Andrew Hjulsager (64e, 4-2),Théo Ndicka Matam (90e+3, 5-2) et Indy Boonen (90e+6, 6-2) ont été les artilleurs des Kustboys, qui sont premiers de ce groupe pour une place en Conference League avec 30 points. Le Standard, qui a réduit l'écart par Jackson Muleka (45e, 3-2) et Mehdi Carela (45e+2, 3-2), est 3e avec 25 points. Dans l'autre match, Gand (25 points, 2e) recevra Malines (24 points, 4e) dimanche à 16 heures.Alexander Blessin a préféré Sakala, Anton Tanghe et Bätzner à Mamadou Thiam, Fredrik Jäkel et Kevin Vandendriessche. Au Standard, Collins Fai, Noë Dussenne et Carcela ont pris la place de Hugo Siquet, Moussa Sissako (suspendu) et Gojko Cimirot (blessé). Après quelques tâtonnements, les deux équipes ont mis plus d'intensité dans leurs échanges et Arnaud Bodart s'est étiré sur une reprise de Maxime D'Arpino avant de boxer le ballon sur le corner qui a suivi (16e). Les duels étaient acharnés au milieu où Selim Amallah mettait Bätzner en difficulté. Bien servi par Kostas Laifis, l'international marocain a aussi donné du souci à Guillaume Hubert, mais il lui a facilité la tâche en centrant trop sa frappe (29e).Le premier but est directement tombé de l'autre côté sur un service de Robbie D'Haese, Kvasina s'est débarrassé de Nicolas Raskin avant de battre Bodart (30e, 1-0). Le Standard était encore resté passif lorsque Hjulsager a lobé le ballon dans le dos de la défense liégeoise pour Bätzner, qui marquait son premier but de la saison (40e, 2-0). Les Rouches n'avaient pas encore tout vu: sur un coup franc de D'Arpino, l'ex-Standardman, Theate a frappé juste de la tête (44e, 3-0). Manifestement, les Liégeois ne manquaient pas de ressources puisque Muleka a trompé Hubert sur un corner (45e, 3-1) et Carcela a parachevé un joli travail effectué par Raskin et Muleka (45e+2, 3-2)Mais à la reprise, Carcela a rendu la 'remontada' plus compliquée en se faisant exclure (50e, deux cartes jaunes). Une fois encore, le Standard ne s'est pas laissé abattre et sur une déviation de Joao Klauss, Muleka n'a pas pu appuyer sa frappe (56e). Mbaye Leye a lancé Michel-Ange Balikwisha pour Samuel Bastien (59e) et Damjan Pavlovic pour Amallah (60e). Les Ostendais ont alors durci le jeu, ce qui a valu des cartes jaunes à Theate (62e) et à Brecht Capon (62e) mais ils ont aussi pu compter sur leur meneur de jeu danois, Hjulsager pour reprendre de la distance (64e, 4-2). Les jeux étaient faits même si les remplaçants Ndicka (90e+3, 5-2) et Boonen (90e+6, 6-2) ont profité des quelques minutes passées sur la pelouse pour se montrer.