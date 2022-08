L'Union Saint-Gilloise accueille les Écossais du Rangers FC ce mardi soir à Louvain.

23 septembre 1964, l'Union Saint-Gilloise accueille la prestigieuse Juventus de Turin en 32e de finale de la Coupe des villes de foire au Parc Duden. Ce soir-là, les Bruxellois emmenés par Paul van den Berg s'inclinent 0-1 face au club italien, fondé le 1er novembre 1897 tout comme l'Union. Les supporters jaune et bleu ne le savent pas encore, mais il s'agit là de leur dernier match européen à domicile avant une très longue période de disette.57 ans, dix mois et neuf jours plus tard, le matricule 10 retrouve enfin le parfum européen ce mardi. Pas vraiment à domicile cependant. Le Stade Joseph Marien ne répondant malheureusement pas aux strictes normes de l'UEFA, c'est chez les voisins d'Oud-Heverlee Louvain que les Unionistes accueillent les Rangers pour ce match aller du troisième tour préliminaire de la Champions League. En cas de succès à l'issue de cette double confrontation, l'Union aura encore un ultime tour à passer pour atteindre le Graal que constitue la phase de groupes de la coupe aux grandes oreilles. À l'inverse, une élimination, face aux Rangers ou lors de l'éventuel tour suivant, reverserait automatiquement les Bruxellois en phase de groupes de l'Europa League. Une garantie de poursuite de l'aventure européenne qui aura pour bénéfice d'ôter une bonne part de pression à un effectif qui, à quelques exceptions près (Bart Nieuwkoop, Guillaume François, Anthony Moris), fera ses tout premiers pas sur la scène continentale. Un constat qui ne doit toutefois pas empêcher de jouer crânement sa chance comme l'a précisé le nouveau coach saint-gillois, Karel Geraerts : "Malgré tout le respect qu'on a pour les Rangers, je veux qu'on débute et joue le match avec une seule envie : gagner !" D'autant qu'une qualification au tour suivant gonflerait les caisses du club de cinq bons millions d'euros.Sur papier, les Écossais sont toutefois nettement favoris. Deuxièmes de leur dernier championnat national derrière le Celtic, les hommes de Giovanni van Bronckhorst ont atteint la saison dernière la finale de l'Europa League, éliminant au passage des clubs du calibre du Borussia Dortmund ou du RB Leipzig. Battus par l'Eintracht Francfort aux tirs aux buts en finale, les Rangers ont déjà eu affaire à des clubs belges dans un passé récent : en Europa League 20-21, ils ont doublement battu le Standard, puis l'Antwerp, avec une moyenne de 3,5 buts inscrits sur l'ensemble des quatre confrontations.Depuis la fabuleuse épopée européenne de la saison dernière, le club de Glasgow a néanmoins perdu quelques éléments importants puisque le latéral gauche Calvin Bassey a rejoint l'Ajax contre 23 millions d'euros et Joe Aribo a pris la route de Southampton (7 millions d'euros). Au contraire du capitaine anglais James Tavernier, défenseur et meilleur buteur de la dernière EL avec sept goals et toujours présent à Ibrox Park.Côté Union, malgré les departs de pions importants comme Deniz Undav, Kaoru Mitoma ou Casper Nielsen et du coach Felice Mazzù, la spirale positive semble perdurer puisque les Bruxellois font partie des trois clubs encore invaincus en championnat de Belgique après deux journées et que les nouveaux, le défenseur anglais Ross Sykes et le virevoltant ailier ivoirien Simon Adingra, ont déjà trouvé le chemin des filets. Cela suffira-t-il à tenir tête aux Écossais ?