Il faudra présenter un Covid Safe Ticket pour pouvoir assister à la rencontre qui se déroulera le 5 septembre prochain au stade roi Baudouin. Cela fait deux ans que les Diables rouges n'ont plus évolué dans ce stade sans restrictions importantes quant au niveau du nombre de supporters .

Les Diables Rouges pourront de nouveau jouer devant des tribunes remplies au stade Roi Baudouin. A l'occasion du match qui opposera le 5 septembre la Belgique à la République tchèque en qualifications pour le Mondial 2022, au moins 35.000 tickets seront mis en vente, a annoncé l'Union belge de football mercredi. Il faudra présenter un Covid Safe Ticket pour pouvoir assister à la rencontre.

Cela fait presque deux ans que les Diables Rouges n'ont plus évolué à domicile sans restrictions du nombre de spectateurs. La dernière fois, c'était face à Chypre (6-1) le 19 novembre 2019. La pandémie de coronavirus a ensuite changé la donne, imposant un huis clos et un exil temporaire de l'équipe nationale à Den Dreef à Louvain, à l'exception du match amical contre la Côte d'Ivoire en octobre 2020, qui avait pu se jouer devant 7000 personnes environ.

"Lors de la pandémie, nous avons pu accueillir lors du match contre la Côte d'Ivoire en octobre 2020 quelque 7000 supporters dans le stade, mais l'ambiance n'était pas la même en raison des mesures imposées", déclare Tijs Cools, coordinateur des relations avec les supporters auprès de la fédération. "Aujourd'hui, il y a au moins 35.000 tickets de prévus pour nos fidèles supporters qui pourront revivre comme avant l'ambiance du stade avant. Pour la première fois en presque deux ans, le match à domicile des Diables Rouges pourra à nouveau se dérouler comme avant, sans restriction de bulles. Des boissons et des snacks seront également proposés à la vente avant, pendant et après le match".

