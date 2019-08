Pour Marc Degryse, le chroniqueur de Sport/Foot Magazine, avoir cinq clubs belges en phase de poules de Coupe d'Europe serait une formidable publicité pour notre compétition.

On va peut-être avoir cinq équipes en phase de poules des Coupes d'Europe, dont deux en Ligue des Champions. Ce serait un tout gros coup dans l'histoire du foot belge. C'est déjà bon pour Genk et le Standard, maintenant il faut simplement que Bruges, l'Antwerp et Gand finissent le boulot. Ils l'ont bien commencé.

Si on réfléchit de façon rationnelle, ça doit passer parce que les trois adversaires ont moins de qualités. On ne comprendrait pas que Bruges ne se qualifie pas après avoir gagné sur le terrain de Linz qui, à part de la puissance dans les duels, n'a pas grand-chose à proposer. Le seul regret après ce match, c'est que le Club n'ait pas converti un ballon de break. À 0-2, ça aurait été terminé. Mais bon, avec un stade qui sera chaud bouillant et plus de talent, je vois mal les Brugeois passer à côté de la Ligue des Champions.

L'Antwerp peut avoir les mêmes regrets, il aurait aussi pu se détacher à 0-2 contre l'AZ. Je suis curieux de découvrir l'ambiance au Stade Roi Baudouin, jeudi. Le retour de l'Antwerp sur la scène européenne, ça promet d'être chaud. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans l'équipe néerlandaise. Ça joue bien par moments mais c'est assez jeune et donc un peu naïf. En tout cas, c'est une équipe qui a un avenir.

Maintenant, l'Antwerp est plus fort, et surtout beaucoup plus expérimenté. Avec l'appui du public, ce vécu de gros matches et la patte Laszlo Bölöni, je n'imagine pas que ça se passe mal. C'est pour Gand que la situation est la plus délicate, à cause du but que Rijeka a marqué ici. Gagner l'aller 2-1 chez soi, c'est loin d'être une garantie de qualification. Mais dans ce cas aussi, le noyau de Gand est plus large et a plus de qualités.

Avoir cinq clubs en phase de poules, ce serait encore une très bonne publicité pour notre championnat. Il y a les bons joueurs qui se révèlent chez nous et qui partent dans des meilleurs championnats, il y a maintenant des gars confirmés, dont des Diables, qui reviennent. Il y a tous les mouvements d'argent, pour les transferts in et out, qui interpellent certainement à l'étranger.

" Si on fait un carton plein sur la scène européenne, ça fera encore plus parler de nous à l'étranger. "

Si, maintenant, on fait un carton plein pareil sur la scène européenne, ça fera encore plus parler de nous. Et puis ce serait excellent pour notre coefficient, et donc excellent pour les prochaines saisons. Évidemment, c'était une toute bonne idée de reporter les matches que Bruges, l'Antwerp et Gand devaient jouer ce week-end, c'est une décision qui ne se discute même pas.

Et pendant ce temps-là du côté d'Anderlecht... J'imagine qu'on est au balcon, occupé à regarder les matches européens des équipes belges avec un mauvais sentiment. Pour la première fois depuis un demi-siècle, ils ne sont pas sur la scène. Ils voient que ça se passe bien pour les autres. Et surtout, ils voient que ça devient déjà compliqué pour eux d'envisager une qualification à la fin de cette saison.

On n'a joué que cinq matches. OK. Mais le retard sur le top 6 est déjà monté à 7 points. Maintenant, il y a le Standard, l'Antwerp et Bruges au calendrier. Imagine que ça ne se passe à nouveau pas bien. Tu peux alors facilement avoir Anderlecht largué à plus de 10 points des play-offs 1, et là, ça veut dire qu'ils seraient déjà condamnés à faire une toute bonne série pour se replacer. Ça risque de devenir une saison complète en poursuite.

Maintenant, où sont les raisons d'y croire à court terme pour une équipe qui a péniblement marqué 3 buts en 5 matches ? Tu ne gagnes pas des matches en monopolisant simplement le ballon. Vincent Kompany continue à chercher, il fait tourner, ma conclusion est que ça manque d'alternatives, et derrière, et devant ! Tu peux avoir un noyau XXL mais pas les solutions. Ce noyau manque d'équilibre en termes de qualités, de personnalité, d'expérience, d'atouts physiques. Je vais terminer sur une bonne note ! Le public est toujours à fond derrière l'équipe. Chapeau.