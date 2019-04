Alors que nous apprenons ce matin le licenciement de Fred Rutten, retour sur la valse des entraîneurs qui aura rythmé notre championnat.

30/08/2018:Frank Defays est limogé par Mouscron après un 0/15 de l'Excel lors des cinq premières journées de championnat. L'ancien coach de Virton (D1 amateurs) était en poste depuis février 2018. C'est son adjoint Laurent Demol qui assure l'intérim dans l'attente de la désignation d'un nouveau T1.

02/09/2018: L'Allemand Bernd Storck succède à Frank Defays à l'Excel Mouscron, la lanterne rouge avec zéro point sur dix-huit. Il signe un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option.

08/10/2018:Yves Vanderhaeghe est limogé par La Gantoise au lendemain de la lourde défaite des Buffalos face à Genk (1-5) en clôture de la 10e journée du championnat de Belgique. Gand, qui n'a plus gagné depuis sa victoire au Cercle de Bruges le 2 septembre, est 7e avec 14 points en 10 matches. Vanderhaeghe était arrivé à Gand en octobre 2017 pour remplacer Hein Vanhaezebrouck. Il avait mené les Buffalos à la 4e place du championnat 2017-2018.

27/10/2018: A l'issue du partage blanc (0-0) de Lokeren face à Ostende, les Waeslandiens décident de remercier leur entraîneur Peter Maes suite aux résultats décevants du début de saison. Après 12 matches, Lokeren compte 6 points et est lanterne rouge.

29/10/2018: Lokeren engage Trond Sollied, double champion de Belgique à la tête du Club de Bruges (2003 et 2005). Le Norvégien, inactif depuis cinq ans et une expérience en Turquie, dirige ainsi une quatrième équipe belge après trois passages à La Gantoise, un au Club de Bruges et un autre au Lierse.

11/11/2018: Waasland-Beveren se sépare de Yannick Ferrera, 38 ans, arrivé en juin 2016. L'ancien coach de Charleroi et du Standard est limogé au lendemain d'une défaite 2-0 au CS Bruges en raison des mauvais résultats du club waeslandien, 14e de la Jupiler Pro League avec 11 points en 15 matches.

15/11/2018:Glen De Boeck, 47 ans, n'est plus l'entraîneur de Courtrai, battu 0-2 aux Eperons d'Or par le Standard cinq jours plus tôt. Il avait succédé à Ioannis Anastasiou en novembre 2017. Le KVK occupe la douzième place du classement de la 1A avec 16 points, à l'issue du premier tour. Yves Vanderhaeghe, 48 ans, ancien entraîneur de Courtrai en 2014-2015 revient au stade des Eperons d'Or. Il avait été remercié par La Gantoise le 8 octobre.

17/11/2018:Adnan Custovic, 40 ans, est le nouvel entraîneur de Waasland-Beveren. Il prend la succession de Yannick Ferrera, remercié le 11 novembre. Il signe un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une saison supplémentaire. Il aborde sa 2e expérience comme T1 en Belgique après avoir terminé la saison dernière à Ostende où il avait succédé le 19 septembre 2017 à Yves Vanderhaeghe dont il était l'adjoint. Son contrat n'avait pas été prolongé et était libre depuis le début de l'actuelle campagne.

16/12/2018: Arrivé en octobre 2017, Hein Vanhaezebrouck, 54 ans, est remercié par Anderlecht "pour défaut de résultats et de jeu" après la défaite des Mauves au Cercle de Bruges (2-1) lors de la 19e journée de championnat, la sixième de la saison. Éliminé en Coupe de Belgique et en Europa League, Anderlecht n'a plus gagné depuis le 11 novembre (2-0 contre La Gantoise), et n'a obtenu qu'un point (1-1 contre le RSC Charleroi) lors des quatre dernières journées.

17/12/2018: Adjoint d'Hein Vanhaezebrouck depuis octobre 2017, Karim Belhocine, 40 ans, est nommé entraîneur intérimaire d'Anderlecht jusqu'à la trêve.

06/01/2019: Le Néerlandais Fred Rutten qui était sans club succède à Hein Vanhaezebrouck au RSC Anderlecht. La durée du contrat n'est pas précisée, mais le communiqué officiel précise que le Sporting attend des succès "pour cette saison et les suivantes", de ce partenariat.

20/01/2019: Le Norvégien Trond Sollied est limogé par Lokeren, lanterne rouge, au lendemain de la défaite 4-1 à Eupen. Arrivé fin octobre à la place de Peter Maes, Sollied n'a pris que 7 points en 9 rencontres. Lokeren annonce également le départ du T2 Arnar Vidarsson. La mission de sauver Lokeren est confiée à Glen De Boeck, remercié de Courtrai à la mi-novembre, qui s'engage jusqu'au terme de la saison.

06/03/2019: Ostende annonce le départ avec effet immédiat de son coach Gert Verheyen, 48 ans. Celui-ci, qui était en poste depuis le début de la saison, avait signé un contrat de trois ans pour sa première expérience de T1 dans un club. Le KVO, 14e du championnat avec 27 points en 28 matches, a assuré son maintien en Jupiler Pro League deux jours plus tôt après son partage face à Waasland-Beveren (1-1), mais les Côtiers, demi-finalistes de la Coupe de Belgique, n'ont plus gagné en championnat depuis trois mois. C'est le directeur sportif Hugo Broos qui assure l'interim à la tête de l'équipe A dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau T1.

16/04/2019: Le RSC Anderlecht et le Néerlandais Fred Rutten, qui ne "veut pas faire partie du plan sportif du RSCA la saison prochaine", mettent un terme à leur collaboration. Le Sporting Bruxellois a entamé les playoffs I par quatre défaites de rang. Vendredi 12 avril, certains supporters bruxellois ont fait interrompre définitivement le Clasico contre le Standard en lançant des fumigènes sur la pelouse de Sclessin. Après une demi-heure de jeu, les Liégeois menaient 2-0.