Que pouvons-nous conclure du premier tour? Nous nous sommes plongés dans les statistiques pour dénicher quinze chiffres surprenants.

24

Le mardi 29 octobre, 24 courageux supporters d'Eupen se sont rendus au stade des Eperons d'Or de Courtrai. C'est encore moins que les 41 partisans de Mouscron qui ont accompagné leur équipe le dimanche 6 octobre, le soir, à Genk. En moyenne, Eupen bénéficie du soutien de 115 personnes en déplacement, ce qui est le plus petit nombre de division un.

27

Les points pris par Malines au premier tour. Ils lui valent la quatrième place. Quel est le dernier promu à avoir fait aussi bien après quinze journées? Zulte Waregem en 2005-2006, avec 27 sur 45 (la 15e journée s'était déroulée après les 16e et 17e.)

5

Cinq penalties en six matches à domicile pour l'Antwerp sur un total de six, le plus grand nombre de D1A. Le nombre total de coups de réparation accordés en JPL (42, en moyenne un tous les 2,81 matches, sans compter les deux penaltys du Genkois Hagi lors du match arrêté à Saint-Trond) est actuellement très élevé. Il n'a été supérieur que sur l'ensemble de la saison 2012-2013, avec un penalty tous les 2,76 matches. Est-ce dû au VAR?

10

Le nombre de points gagnés par le Cercle Bruges en championnat régulier en 2019, sur 72, soit 14% : 3 sur 27 lors des neuf derniers matches après la trêve hivernale et 7 sur 45 au premier tour de la campagne en cours. Une seule équipe a fait pire après quinze journées, depuis l'introduction des play-offs : Mons en 2013-2014, avec seulement trois unités.

11

Ostende a été mené à onze reprises, le plus grand nombre en division un, une fois de plus que Genk (dix fois en 14 matches). L'équipe du Littoral n'est parvenue à refaire son retard que trois fois, en gagnant deux fois, contre Anderlecht et le Cercle, et en faisant match nul contre l'Antwerp.

Retrouvez l'intégralité des chiffres du premier tour dans votre Sport/Foot Magazine