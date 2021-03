"Carl XVII Guztaf": après s'être qualifié de "Dieu" la semaine dernière, Zlatan Ibrahimovic s'est auto-couronné roi de Suède après son retour victorieux en sélection jeudi soir en éliminatoires du Mondial-2022 contre la Géorgie (1-0).

Quand l'actuel roi de Suède porte le titre de Carl XVI Gustaf, "Ibra" s'est inventé un nom détourné de successeur, avec un "Z" qui veut dire Zlatan, après son très attendu retour après près de cinq ans de retraite internationale."Carl XVII Guztaf", a écrit la star de 39 ans sur les réseaux sociaux tard jeudi soir, dans un message légendant une photo le montrant en train de serrer dans ses bras l'unique buteur du match, Viktor Claesson, qui a déclenché une nouvelle avalanche de réactions.

Décisif pour son retour

Auteur de la passe décisive, Ibrahimovic a dit après le match avoir eu "d'excellentes sensations sur le terrain". "J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque fois pour aider les coéquipiers, pour m'aider moi-même et pour être performant", a-t-il affirmé en conférence de presse.Avec son style inimitable et son ego habituel, "Zlatan" avait déjà qualifié l'annonce de son retour en sélection de "retour du Dieu" le 16 mars.A moins de trois mois de l'Euro et un an du Mondial-2022 au Qatar, l'attaquant de l'AC Milan doit honorer deux sélections supplémentaires dans les jours qui viennent: un match de qualifications pour le Mondial le 28 mars contre le Kosovo, ainsi qu'un amical contre l'Estonie le 31.

Carl XVII Guztaf pic.twitter.com/NlHz5fM1Qe — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 25, 2021

Quand l'actuel roi de Suède porte le titre de Carl XVI Gustaf, "Ibra" s'est inventé un nom détourné de successeur, avec un "Z" qui veut dire Zlatan, après son très attendu retour après près de cinq ans de retraite internationale."Carl XVII Guztaf", a écrit la star de 39 ans sur les réseaux sociaux tard jeudi soir, dans un message légendant une photo le montrant en train de serrer dans ses bras l'unique buteur du match, Viktor Claesson, qui a déclenché une nouvelle avalanche de réactions.Auteur de la passe décisive, Ibrahimovic a dit après le match avoir eu "d'excellentes sensations sur le terrain". "J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque fois pour aider les coéquipiers, pour m'aider moi-même et pour être performant", a-t-il affirmé en conférence de presse.Avec son style inimitable et son ego habituel, "Zlatan" avait déjà qualifié l'annonce de son retour en sélection de "retour du Dieu" le 16 mars.A moins de trois mois de l'Euro et un an du Mondial-2022 au Qatar, l'attaquant de l'AC Milan doit honorer deux sélections supplémentaires dans les jours qui viennent: un match de qualifications pour le Mondial le 28 mars contre le Kosovo, ainsi qu'un amical contre l'Estonie le 31.