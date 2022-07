Fin mai, Ibrahimovic a subi une opération du genou qui devrait le tenir écarté des terrains jusqu'à la fin de l'année 2022.

Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, a signé un nouveau contrat pour jouer un an de plus à l'AC Milan, a annoncé lundi le champion d'Italie.

Alors que son précédent contrat était arrivé à échéance, Ibrahimovic restera jusqu'en 2023 à Milan. Le Suédois était revenu chez les 'Rossoneri' en janvier 2020, après un premier passage entre 2010 et 2012.

L'attaquant totalise 158 rencontres et 92 buts avec les Milanais. La saison passée, malgré plusieurs blessures, il avait contribué au titre premier 'Scudetto' du club lombard depuis 2011 avec 8 buts en 23 présences. Formé à Malmö, Ibrahimovic a aussi joué à l'Ajax Amsterdam, à la Juventus, à Barcelone, au Paris Saint-Germain, à Manchester United et au Los Angeles Galaxy dans sa carrière.

Fin mai, Ibrahimovic a subi une opération du genou qui devrait le tenir écarté des terrains jusqu'à la fin de l'année 2022.

