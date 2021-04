Zlatan Ibrahimovic dans le rôle d'Antivirus, c'est ce que le footballeur suédois a annoncé sur son compte Instagram confirmant sa présence dans le casting du prochain Asterix dont la sortie est prévue l'an prochain.

Le nom des principaux acteurs du prochain film d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, ont été dévoilés jeudi, rapporte le quotidien sportif français l'Équipe.

Guillaume Canet et Gilles Lellouche seront Astérix et Obélix, Marion Cotillard Cléopâtre, Vincent Cassel Jules César, Pierre Richard Panoramix, Angèle Falbala et, notamment donc, Zlatan Ibrahimovic un personnage nommé Antivirus.

Antivirus est un légionnaire romain du Camp de Babaorum chargé de la relève des pigeons.

La sortie du film, qui devait initialement être tourné en Chine mais qui le sera finalement aux studios de Bry-sur-Marne, est annoncée pour 2022. Il s'agira du cinquième film en prise de vues réelles d'Astérix et Obélix, personnages créés par René Goscinny et Albert Uderzo.

Ce n'est pas la première fois que des sportifs se retrouvent à l'affiche d'un film d'Astérix, rappelle l'Équipe. Avant l'attaquant de l'AC Milan, Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker ou Amélie Mauresmo avaient notamment fait une apparition dans Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008.

Le nom des principaux acteurs du prochain film d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, ont été dévoilés jeudi, rapporte le quotidien sportif français l'Équipe. Guillaume Canet et Gilles Lellouche seront Astérix et Obélix, Marion Cotillard Cléopâtre, Vincent Cassel Jules César, Pierre Richard Panoramix, Angèle Falbala et, notamment donc, Zlatan Ibrahimovic un personnage nommé Antivirus. Antivirus est un légionnaire romain du Camp de Babaorum chargé de la relève des pigeons. La sortie du film, qui devait initialement être tourné en Chine mais qui le sera finalement aux studios de Bry-sur-Marne, est annoncée pour 2022. Il s'agira du cinquième film en prise de vues réelles d'Astérix et Obélix, personnages créés par René Goscinny et Albert Uderzo. Ce n'est pas la première fois que des sportifs se retrouvent à l'affiche d'un film d'Astérix, rappelle l'Équipe. Avant l'attaquant de l'AC Milan, Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker ou Amélie Mauresmo avaient notamment fait une apparition dans Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008.