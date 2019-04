Zidane veut "garder Varane"

Raphaël Varane étant annoncé partant depuis plusieurs semaines, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a démenti ces rumeurs en conférence de presse.

On le sait, ces deux-là ont une relation particulière. En effet, c'est Zizou qui, en 2011, était allé chercher le jeune homme. A cette époque-là, Raphaël Varane (18 ans) évoluait à Lens, et le pari pris par le Real Madrid était important. Huit années se sont écoulées depuis, et Varane est devenu champion du monde (2018), quadruple champion d'Europe (2014,2016,2017,2018), champion d'Espagne (2012,2017) et a bouclé le dernier Ballon d'or a la 7ème place. Un palmarès à faire rougir les plus grands, le tout à 25 ans. C'est donc sans hésiter que Zinédine Zidane a déclaré vouloir garder dans son effectif celui qui, avec Sergio Ramos, a formé la charnière inamovible de ses 3 derniers titres européens du Real Madrid. "Il n'a pas parlé de ça, à aucun moment, et oui mon souhait c'est de le garder, ça c'est sûr", a affirmé le coach des Merengue.