Eden Hazard a réintégré le groupe du Real Madrid après une longue blessure au quadriceps droit pour affronter le Borussia Mönchengladbach mardi (21h00) en Ligue des champions, une "bonne nouvelle", pour l'entraîneur Zinédine Zidane.

"S'il est avec nous, c'est qu'il va bien. C'est une bonne nouvelle pour nous. On est tous très contents de voir Hazard avec nous. On verra demain comment on va l'utiliser, mais l'essentiel c'est qu'il soit avec nous, de retour", s'est réjoui le technicien français lundi soir en conférence de presse d'avant-match.

Après une première saison minée par des blessures aux chevilles au sein de la "Maison blanche", Eden Hazard (29 ans, 106 sélections) a participé au 8e de finale retour de Ligue des champions perdu par les Merengues sur le terrain de Manchester City (1-2, 2-1) en août, mais n'a plus rejoué depuis, victime d'une blessure musculaire à la cuisse droite.

Son retour est "quelque chose de très positif", a souligné Zidane.

Après la rude défaite à domicile face à l'équipe B du Shakhtar Donetsk (3-2) mercredi pour la première journée de C1, le Real Madrid veut corriger le tir mardi en Allemagne, dans le sillage d'un clasico de Liga remporté 3-1 chez l'ennemi juré Barça samedi.

"On sait l'importance qu'a ce match après la défaite contre Donetsk. On a déjà de la pression sur nous. Ce match, ce n'est rien d'autre qu'un finale", a appuyé le milieu de terrain allemand Toni Kroos, en conférence de presse, lundi soir.

"On doit changer cette situation. Il n'y a que six matches dans le groupe, donc si tu commences avec une défaite, tu as déjà la pression. Mais j'ai confiance en nous pour demain (mardi)", a rassuré Kroos (30 ans, 100 sélections) lundi.

"En tant qu'équipe, on a lutté, on a bien joué. Demain (mardi), il faudra faire de même, batailler et se battre ensemble, parce que ce sera encore un match difficile", a prévenu "Zizou".

"S'il est avec nous, c'est qu'il va bien. C'est une bonne nouvelle pour nous. On est tous très contents de voir Hazard avec nous. On verra demain comment on va l'utiliser, mais l'essentiel c'est qu'il soit avec nous, de retour", s'est réjoui le technicien français lundi soir en conférence de presse d'avant-match. Après une première saison minée par des blessures aux chevilles au sein de la "Maison blanche", Eden Hazard (29 ans, 106 sélections) a participé au 8e de finale retour de Ligue des champions perdu par les Merengues sur le terrain de Manchester City (1-2, 2-1) en août, mais n'a plus rejoué depuis, victime d'une blessure musculaire à la cuisse droite. Son retour est "quelque chose de très positif", a souligné Zidane. Après la rude défaite à domicile face à l'équipe B du Shakhtar Donetsk (3-2) mercredi pour la première journée de C1, le Real Madrid veut corriger le tir mardi en Allemagne, dans le sillage d'un clasico de Liga remporté 3-1 chez l'ennemi juré Barça samedi. "On sait l'importance qu'a ce match après la défaite contre Donetsk. On a déjà de la pression sur nous. Ce match, ce n'est rien d'autre qu'un finale", a appuyé le milieu de terrain allemand Toni Kroos, en conférence de presse, lundi soir. "On doit changer cette situation. Il n'y a que six matches dans le groupe, donc si tu commences avec une défaite, tu as déjà la pression. Mais j'ai confiance en nous pour demain (mardi)", a rassuré Kroos (30 ans, 100 sélections) lundi. "En tant qu'équipe, on a lutté, on a bien joué. Demain (mardi), il faudra faire de même, batailler et se battre ensemble, parce que ce sera encore un match difficile", a prévenu "Zizou".