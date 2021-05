Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid la semaine dernière car l'entraîneur français ne sentait plus la confiance du club. L'ancien Ballon d'Or a écrit une lettre ouverte publiée dans le journal AS, dans laquelle il explique son départ.

"Je sais comment cela fonctionne dans le football et je connais les exigences d'un club comme le Real Madrid. Si vous ne gagnez pas, alors vous devez partir", a déclaré Zidane.

Le Real n'a pas remporté un seul prix cette saison. L'équipe de Zidane a échoué en demi-finales de la Ligue des Champions et termine à la deuxième place du championnat d'Espagne, à deux points du rival de la ville, l'Atletico. La Coupe d'Espagne est revenue au FC Barcelone.

"Je pars, mais pas parce que je suis fatigué du travail d'entraîneur", a déclaré le Français de 48 ans, qui est également parti de son propre chef en 2018 du Real Madrid après avoir remporté trois fois la Ligue des Champions en deux années et demie avec ce club.

"Ensuite, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'une nouvelle direction pour rester au sommet après tant de victoires et tant de prix. Maintenant, c'est différent. Je pars parce que j'ai senti que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin. Je ne reçois pas le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou à long terme."

Selon Zidane, au Real, certaines choses ont été délibérément divulguées à la presse afin de lui nuire. "Ça m'a fait très mal quand j'ai lu après une défaite qu'ils me mettraient dehors si on ne gagnait pas le match suivant. Des choses comme ça ont été délibérément divulguées à la presse, pour créer des doutes et des malentendus. Heureusement, j'avais des gars super dans mon équipe. Quand les choses ont mal tourné, ils m'ont sauvé avec de grandes victoires. Parce qu'ils ont cru en moi et parce qu'ils savaient que je croyais en eux. Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner de la force et de la confiance à tout le monde, que ce soit un joueur, un membre du staff technique ou un autre employé du club. Je sais exactement ce dont une équipe a besoin."

