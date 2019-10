Zinédine Zidane était soulagé après la victoire du Real 0-1 à Istanbul contre Galatasaray. Il en a profité pour souligner la performance de Thibaut Courtois, auteur de plusieurs parades décisives.

"Cette victoire nous fait du bien, elle est normale. On est contents de cette victoire qui est méritée de toute façon. C'est vrai qu'on aurait aimé mettre ce deuxième but, et ce troisième but qui te permettent de ne pas souffrir, surtout en fin de match. Parce que là, en fin de match, on a beaucoup souffert. Quand tu es à 1-0, tu n'es pas à l'abri d'une occasion (de but) contre toi. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi parce qu'à 1-0, on a continué d'y croire et on a tenu, surtout défensivement. (Galatasaray), ce n'est pas une équipe facile. Nous avons joué avec beaucoup de caractère."

Sur la performance Thibaut Courtois: "Il a fait deux arrêts importants sur deux occasions de but (de Galatasaray) en première mi-temps. Il nous a sauvés. Thibaut est important lors de ce genre de matchs."