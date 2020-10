Thibaut Courtois a enchaîné les parades décisives dimanche dans le but du Real Madrid, qui s'est imposé 2-0 contre Levante, s'installant à la première place du classement pour la première fois de la saison. La prestation du gardien des Diables Rouges a été saluée par l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane.

"Nous avons bien débuté en première période et en début de seconde période. Nous aurions pu marquer le deuxième but à ce moment-là et cela aurait été un tout autre match. Au final, nous avons souffert dans ce match, mais il fallait souffrir pour gagner", a déclaré Zidane après la rencontre. "L'adversaire a eu de bonnes séquences, deux ou trois occasions, mais c'est normal dans un match. Il faut être fiers et heureux de ce que nous avons fait. Cela fait trois victoires et un nul en quatre matches, que demander de plus ? Courtois fait partie de l'équipe, il nous a sauvés et c'est ce qu'un gardien aime faire, sauver l'équipe de temps en temps. Nous avons eu des occasions, nous avons créé du jeu et c'est une bonne chose. Nous allons essayer de faire en sorte que notre cage soit moins menacée.

