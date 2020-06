Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, vainqueur de Valence 3-0 jeudi soir, a salué la prestation de Benzema, auteur d'un but sensationnel.

Sa prestation a été magnifique, comme toute l'équipe. Son but a été extraordinaire. On sait qu'il est à l'aise avec son pied gauche, mais bon, se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche, sans que le ballon tombe par terre, c'est vraiment un geste compliqué. C'est beau à voir de l'extérieur, je suis content pour lui. Souvent, on voit Karim comme le N.9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches. Et ce que je veux dire par là, c'est que son travail, il le fait quoiqu'il arrive".

Sa prestation a été magnifique, comme toute l'équipe. Son but a été extraordinaire. On sait qu'il est à l'aise avec son pied gauche, mais bon, se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche, sans que le ballon tombe par terre, c'est vraiment un geste compliqué. C'est beau à voir de l'extérieur, je suis content pour lui. Souvent, on voit Karim comme le N.9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches. Et ce que je veux dire par là, c'est que son travail, il le fait quoiqu'il arrive".