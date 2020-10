Zinédine Zidane a forcément été interrogé sur le cas Eden Hazard à l'issue de la victoire de ses troupes mercredi contre Valladolid (1-0) lors de la 4e journée de Liga. "Eden est énervé car il se sentait bien", a lancé l'entraîneur français du Real Madrid.

Peu avant l'annonce du forfait d'Eden Hazard mercredi, 'ZZ' avait pourtant sélectionné le capitaine des Diables Rouges, estimant qu'il était "aussi prêt que possible". Quelques minutes plus tard, l'annonce d'une blessure musculaire venait contrecarrer les plans du technicien.

"Je ne peux pas vous dire pour combien de temps il en a. Il s'est fait légèrement mal à l'entraînement avant le match. C'était comme une contracture, mais au final c'est un peu plus. C'est musculaire. Cela n'a rien à voir avec la blessure qu'il a eu, cela peut arriver. Je crois que ce n'est pas trop grave mais je ne peux pas vous dire exactement pour combien de temps."

Quasiment jamais blessé lors de ses sept saisons à Chelsea (2012-2019), Eden Hazard n'a pas encore retrouvé sa superbe sous le maillot madrilène. Désireux de le protéger, Zidane a appelé à la patience. "Il n'est pas content, il sait que c'est peu de chose. Il faut prendre les choses calmement avec lui. C'est une question de peu de temps, c'est certain."

Le Français a aussi loué le match de Thibaut Courtois, à nouveau décisif mercredi soir. "C'est vrai qu'il nous a sauvé. L'autre jour et ce soir également. Thibaut est là pour ça. C'est notre gardien et ce soir nous avons joué d'une façon particulière face à un très bon adversaire en contre."

Convoqué par Roberto Martinez pour la prochaine trêve internationale, Eden Hazard ne devrait pas être en mesure de rejoindre les Diables Rouges pour l'amical contre la Côte d'Ivoire au stade Roi Baudouin le jeudi 8 (20h45) ainsi que les deux duels à l'extérieur en Ligue des Nations, à Wembley contre l'Angleterre le dimanche 11 (18h) puis à Reykjavik contre l'Islande le mercredi 14 (20h45).

