Zinédine Zidane a annoncé mercredi au Real Madrid et à ses joueurs qu'il quittait son poste d'entraîneur, affirment deux médias espagnols dans la nuit de mercredi à jeudi.

"La décision est définitive et l'entraîneur français l'a communiquée ce mercredi aux dirigeants du club et à l'équipe", écrit sur son site internet le quotidien sportif As, sous le titre "Zidane quitte le Real", sans préciser ses sources.

Marca, l'autre grand journal sportif basé dans la capitale espagnole, titre dans le même sens en s'appuyant sur une information révélée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte Twitter, qui a écrit: "Le Real Madrid et Zinedine Zidane publieront tous deux une déclaration officielle dans les heures / jours à venir pour annoncer qu'ils se séparent. Zidane part à 100%".

"Zinédine Zidane ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid", avance également de son côté la radio Cadena Ser sur son site.

Le Français, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 mais annoncé sur le départ par la presse espagnole depuis un certain temps, avait indiqué samedi soir qu'il discuterait avec le Real au sujet de son avenir dans les "prochains jours".

Son équipe a cédé sa couronne de champion d'Espagne à l'Atlético Madrid, et le Real n'a remporté aucun trophée cette saison.

Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 a connu une première expérience de deux saisons et demie couronnées de succès (janvier 2016-mai 2018) avec notamment le triplé en Ligue des champions, et un retour réussi en mars 2019 avec les titres glanés en Liga et en Supercoupe d'Espagne en 2020.

Le 31 mai 2018, il avait annoncé son départ du Real cinq jours après le troisième sacre consécutif glané en Ligue des champions, un exploit jusqu'alors inédit.

