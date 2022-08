Après une absence de sept ans, Zakaria Bakkali est de retour aux Pays-Bas. L'ancien talent du PSV a signé mercredi pour deux saisons au RKC Waalwijk, ce qui lui offre la possibilité de retrouver l'honneur en Eredivisie. Mais comment ce prodige du dribble a-t-il pu tomber si bas ? Retour sur quelques moments clés.

Les débuts : PSV-Zulte Waregem (2-0, 30/7/2013)

Quiconque s'attaque aux restes de viande du barbecue avec un cure-dent en cette soirée d'été devant la télévision a spontanément des papillons dans l'estomac. Deux minutes seulement après le début d'un match du tour préliminaire de la Ligue des champions, le jeu en vaut la chandelle. Un garçon de dix-sept ans, haut comme deux-tours, se tient entre des hommes comme Memphis Depay, Tim Matavz, Georginio Wijnaldum, Adam Maher et Stijn Schaars au coup d'envoi de la première épreuve de force avec Zulte Waregem et fait des débuts au PSV comme jamais auparavant. Dès la deuxième minute, Zakaria Bakkali se joue de l'arrière belge Bryan Verboom et envoie le ballon sur le poteau. Baf. Des milliers de bouches s'ouvrent simultanément en signe de stupéfaction.

...

Quiconque s'attaque aux restes de viande du barbecue avec un cure-dent en cette soirée d'été devant la télévision a spontanément des papillons dans l'estomac. Deux minutes seulement après le début d'un match du tour préliminaire de la Ligue des champions, le jeu en vaut la chandelle. Un garçon de dix-sept ans, haut comme deux-tours, se tient entre des hommes comme Memphis Depay, Tim Matavz, Georginio Wijnaldum, Adam Maher et Stijn Schaars au coup d'envoi de la première épreuve de force avec Zulte Waregem et fait des débuts au PSV comme jamais auparavant. Dès la deuxième minute, Zakaria Bakkali se joue de l'arrière belge Bryan Verboom et envoie le ballon sur le poteau. Baf. Des milliers de bouches s'ouvrent simultanément en signe de stupéfaction.Et ce n'est pas qu'il reste à ce seul point culminant. Bakkali ne semble pas avoir le trac et continue à terroriser Verboom avec ses dribbles. Le long de la gauche, le long de la droite, à travers les jambes, avec un capot, un autre capot, ou simplement une feinte suivie d'une accélération ; le défenseur est dépassé de toutes les manières. Il se sent comme un pilier sur une autoroute où les voitures passent à toute allure. Non pas qu'il soit sans club en 2018, mais cette nuit à Eindhoven n'a pas fait beaucoup de bien à la carrière de Verboom. Après 45 minutes, l'entraîneur Francky Dury en a eu assez et l'a mis hors d'état de nuire.Là où Verboom disparaît seul dans la nuit après le spectaculaire spectacle de football - le PSV montre son meilleur côté -, Bakkali s'adresse à la presse belge avec le sourire. Je pense que la Belgique me connaît depuis aujourd'hui', dit-il. Il y a deux mois, je n'osais même pas en rêver. Une place de titulaire dans le tour de qualification de la Ligue des Champions... Je suis très heureux.Le contraste est en effet très grand. Un an exactement après son entrée fracassante dans le football professionnel, le PSV a déjà complètement coupé les vivres à Zakaria Bakkali. Parce qu'il ne veut pas prolonger son contrat, qui expire à l'été 2015, alors qu'il l'a promis à plusieurs reprises, le club l'a banni de la réserve. En ce qui concerne Brands et Cie, c'est fait. C'est signer ou partir.Les matchs de qualification pour l'Europa League contre l'Autrichien Sankt Pölten ne sont pas pour Bakkali, comme le sont tous les matchs du PSV 1 cette deuxième saison. Un mois plus tard, Brands retire définitivement la proposition de contrat qui avait déjà été faite en janvier. Alors il ne jouera pas du tout, décident les joueurs déçus d'Eindhoven. Comment Bakkali a pu passer du paradis à l'enfer si rapidement, devient clair le même mois, lorsqu'une reconstitution est publiée dans VI et que les responsables politiques du PSV collaborent. C'est l'histoire d'un garçon instable, avec une famille instable et peu de repères stables autour de lui. Avec toutes ses conséquences.L'histoire de VI se déroule d'un gestionnaire de cas à l'autre, d'un club intéressé à l'autre et d'une parole brisée à l'autre. Il s'agit d'un talent qui a obtenu beaucoup plus que les autres - un salaire et des primes supplémentaires, un iPad, une Mercedes, etc. et qui a donc commencé à se sentir de plus en plus élevé par rapport aux autres. Des flirts constants avec d'autres clubs, comme Manchester City, l'Atlético de Madrid et l'Eintracht Francfort. A propos des blessures et du comportement immature. Il n'a pas respecté les accords normaux", a déclaré Marques dans la reconstruction, en donnant un exemple. Il devait se présenter pour un traitement de blessure un dimanche, mais ne s'est pas présenté. Quand je l'ai interpellé, il a dit qu'il avait oublié qu'il devait aller chez le dentiste. Un dimanche... Et bien, tu l'as dit.Le plus gros problème du PSV est peut-être que Bakkali a du mal à gérer les déceptions. Brands : " S'il n'était pas dans les dix-huit premiers, il s'est immédiatement entraîné beaucoup moins. Scout Rini de Groot : " Il y a eu des périodes où Bakkali n'a pas joué aussi bien, il ne pouvait pas faire face à cela. Puis, soudainement, il n'y avait plus rien et lui et sa famille étaient immédiatement sensibles aux influences extérieures. Et ce qui est difficile, c'est qu'ils ne le montrent pas en le disant. Ils suivent juste leur propre chemin.Après un an et demi sans match sérieux, Valence le récupère transféré. Il y a de gros doutes sur sa condition physique et mentale, peut-il se rattraper, et aussi en Primera División où le niveau est beaucoup plus élevé ? Néanmoins, le Wallon a obtenu du temps de jeu lors du premier match de championnat de la saison. Contre le Rayo Vallecano, il a remplacé Pablo Piatti à la 61e minute. Bakkali n'a cependant pas eu beaucoup d'influence sur l'issue du match. Le score est toujours de 0-0 au Campo de Fútbol de Vallecas.Le premier jour du mois suivant, Bakkali a subi un revers : L'entraîneur de Valence, Nuno Espírito Santo, ne l'inclut pas dans sa sélection pour la Ligue des champions. Le championnat à un million de dollars fera donc partie du passé pour Bakkali. Au cours de la première moitié de la saison, il a marqué un but et fourni trois passes décisives, rappelant même parfois le prodige de l'époque. En deuxième partie de saison, il devrait pouvoir se venger, d'autant plus qu'il est largement épargné par les gênes physiques. Mais rien de tout cela. Il n'a été titularisé qu'une seule fois en Liga. Il n'a réussi qu'un seul but et une seule assistance. En deux saisons, il a joué 833 minutes, sur un total de 6 840. Sa contribution avec Valence en Primera División est limitée à douze pour cent des minutes possibles.Il est donc logique que Bakkali soit louée. Le Deportivo La Coruña mord à l'hameçon malgré toutes ses performances décevantes, et connaît ensuite une saison désastreuse. Quoi qu'ils fassent, qu'ils prennent des renforts ou qu'ils placent aux commandes, Pepe Mel, Cristóbal Parralo ou Clarence Seedorf, les champions de l'an 2000 s'inclinent. Et Bakkali se démène. Bien qu'il montre parfois un peu de son ancien visage, avec exactement zéro but et zéro passe décisive, il ne contribue en rien à la lutte contre la relégation.Valence n'a aucun problème à tirer une conclusion. Ils veulent se débarrasser de Zakaria Bakkali. Même sous le soleil d'Espagne, il n'y a aucun moyen de le faire s'épanouir.Roland Vroomans, qui a été l'entraîneur des jeunes du PSV pendant une période, croit toujours à un bon résultat. Il a toujours cherché à devenir meilleur, mais il voulait aller trop vite", dit-il dans l'AD. Tout ce qui représente trop n'est pas bon. Zakaria avait peu de patience. Il devait atteindre le sommet le plus rapidement possible. Autour de lui, les gens ont promis des montagnes d'or. Mais je ne doute pas que, malgré tout, il arrivera au sommet. Son talent l'emportera.Hein Vanhaezebrouck est un entraîneur dans le besoin. Éliminé dès la phase de groupe de l'Europa League, à une longueur de rue du leader RC Genk en championnat et surtout une équipe qui ne veut pas tourner. Ce qui n'est pas entièrement surprenant. Anderlecht a subi un lifting et pour le match à domicile contre Charleroi, Vanhaezebrouck doit faire appel à des adolescents. Il en a quatre dans son équipe de départ : Sebastiaan Bornauw, Albert-Mboyo Lokonga, Alexis Saelemaekers et Francis Amuzu. A ses côtés sur le banc, Yari Verschaeren (17 ans) et Jérémy Doku (16 ans) sont deux autres jeunes. Mais pas Zakaria Bakkali, 22 ans, la grande acquisition de l'été.Le bailleur de fonds Marc Coucke a dû se gratter la tête. Car peu après que Bakkali ait été présenté comme le nouveau visage d'Anderlecht, pour 1,2 million d'euros, il est apparu clairement que le club transférera plus d'un million d'euros net sur le compte bancaire du joueur liégeois pendant quatre ans. C'est le seul moyen de battre le Standard, le club qui a perdu son talent au profit du PSV il y a longtemps. Bakkali n'a pas choisi pour son ancien amour d'enfance, mais pour l'argent.Vanhaezebrouck ne semble pas faire grand cas de son patron et a été très critique envers Bakkali depuis le début de la saison. Lorsqu'il l'a laissé jouer à la 79e minute contre le Club de Bruges, il a ouvertement exprimé son mécontentement à propos de l'attaquant. Zakaria a joué vingt minutes. Pendant cette période, vous devez montrer quelque chose, je pense. Mais il n'a pas été dangereux une seule fois. Vous pouvez me dire que je dois lui donner quarante minutes, mais alors le risque est que pendant ces quarante minutes, il ne soit pas dangereux une seule fois.Vanhaezebrouck avait et a absolument raison, selon les analystes en Belgique. Ils ont également interrogé Bakkali. Lorsqu'il a fait ses débuts européens contre Zulte Waregem, il a été fantastique", a déclaré Marc Degryse : "Intrinsèquement fantastique, super rapide, mais oui...". C'est resté dans la tête. Penser trop vite qu'il était un grand homme. Vous devez vous produire plus d'une fois ou deux pour montrer ce que vous pouvez faire".Donc Bakkali a lutté pour le violet et le blanc aussi. Mais en octobre, il s'est finalement imposé, en jouant quelques beaux matches. Il a même été élu joueur du mois à Anderlecht. Il s'agit souvent d'une élection motivée par des raisons politiques, bien sûr, pour donner un coup de pouce aux garçons qui en ont besoin. En ce qui concerne Bakkali, cela n'a pas vraiment fonctionné. Contre Charleroi, il n'est même pas dans la sélection du match. Les journaux belges en parlent à nouveau. Le responsable du football Ludo Vandewalle du Het Nieuwsblad ne voit qu'une seule solution, écrit-il dans son commentaire : il conseille à Bakkali de se faire aider. Seulement, on lui a déjà dit que dans la jeunesse du PSV...