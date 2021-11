Critiqué en équipe nationale après deux prestations insuffisantes en Nations League, le Bruxellois a retrouvé des couleurs en club au point d'être nommé dans la liste du joueur du mois en championnat d'Angleterre. Cinq Belges ont déjà reçu cette distinction par le passé.

Après un début d'exercice quelque peu délicat, Youri Tielemans a retrouvé toute l'amplitude de ses possibilités. Jeudi, le joueur Leicester City a été récompensé de ce regain de forme en étant nommé au titre de Joueur du mois en Premier League. Le championnat anglais l'a annoncé jeudi.

SALAH FAVORI POUR LA DISTINCTION

Le Diable Rouge a disputé l'intégralité des quatre rencontres de son club en octobre et a marqué deux beaux buts. Il a subtilement lobé David De Gea lors de la victoire des siens contre Manchester United (4-2) puis a décoché une frappe surpuissante sur le terrain de Brentford, où son équipe s'est imposée 1-2. Outre Tielemans, Ben Chilwell (Chelsea), Maxwel Cornet (Burnley), Phil Foden (Manchester City), Tino Livramento (Southampton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Declan Rice (West Ham) et Mohamed Salah (Liverpool) sont aussi nommés.

Michail Antonio (West Ham) et Cristiano Ronaldo (Manchester United) ont remporté les titres de Joueur du mois en août et en septembre.

HAZARD, FELLAINI, VERTONGHEN, BENTEKE ET LUKAKU ONT DEJA RECU CE PRIX

Il faut remonter à septembre 2018 pour retrouver la trace d'un Belge lauréat de ce titre honorifique. Eden Hazard, alors à Chelsea, l'avait remporté pour la seconde fois après octobre 2015. Plusieurs autres Belges l'ont aussi enlevé avec Marouane Fellaini (novembre 2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian Benteke (avril 2015) et Romelu Lukaku (mars 2017).

