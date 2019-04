Youri Tielemans buteur lors de la large victoire de Leicester

Leicester s'est imposé 1-4 sur la pelouse d'Huddersfield, samedi, lors de la 33e journée du Championnat d'Angleterre de football. Youri Tielemans a ouvert le score en faveur des 'Foxes'.

A la 24e minute, sur les suites d'un corner, Tielemans a récupéré le ballon à l'entrée du rectangle. Sa frappe tendue en un temps a surpris le gardien adverse, Hamer. Le Diable Rouge a inscrit son deuxième but en huit rencontres de Premier League. En tenant compte des quatre assists qu'il a distribués, Tielemans a été impliqué dans un but de son équipe lors des six dernières rencontres.

Vardy (48e et 84e sur penalty) et Maddison (79e) ont conforté le succès de Leicester tandis que Mooy (52e, sur penalty) avait relancé le suspense. Isaac Mbenza est monté à la pause pour Huddersfield, où Laurent Depoitre, blessé, ne figurait pas sur la feuille de match.

Avec ce quatrième succès de rang, Leicester, 47 points, occupe la septième position. Huddersfield, lanterne rouge avec seulement 14 unités, est déjà relégué.

Crystal Palace a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant 0-1 à Newcastle. Michy Batshuayi était titularisé. Il a cédé sa place à Christian Benteke à la 65e minute. L'ancien Anderlechtois Luka Milivojevic a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty (81e).

Crystal Palace, 39 points, remonte en 12e position. Newcastle, 35 points, est 15e. Le premier relégable, Cardiff, compte 28 points mais a disputé une rencontre de moins.