Yaya Touré a démenti la fin de sa carrière, annoncée vendredi par son agent Dimitri Seluk et relayée dans la foulée par Manchester City, l'ancien club du médian ivoirien de 35 ans.

"Il y a eu beaucoup de confusion à propos de mon avenir récemment", a indiqué Yaya Touré sur son compte Twitter. "Je tiens à préciser que j'aime le football et que j'ai encore l'intention de jouer quelques années de plus. Je suis prêt à relever de nouveaux challenges comme joueur de football. Et n'ayez pas peur, quand le temps sera venu, j'annoncerai moi-même officiellement la fin de ma carrière".

Yaya Touré, 35 ans, était sans club depuis la fin de son aventure à l'Olympiacos en 2018.

La carrière de Yaya Touré a débuté en 2001 à Beveren, où il faisait partie de la colonie ivoirienne issue de l'académie de Jean-Marc Guillou. Le médian est resté jusqu'en 2003 au Freethiel, avant de jouer au Metallurg Donetsk (2003-2005), à l'Olympiacos (2005-2006) et Monaco (2006-2007). Il est ensuite passé au FC Barcelone, remportant avec le Barça deux titres de champion, une Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

Touré a quitté le Camp Nou en 2010 pour Manchester City, où il est resté huit ans. Avec les Citizens, il a ajouté trois titres de champion, une Coupe d'Angleterre, trois Coupes de la Ligue et le Community Shield à son palmarès. Il est retourné en 2018 à l'Olympiacos, où son aventure s'est terminée fin de l'année dernière. Il était depuis sans club.

Touré, élu Footballeur africain de l'année quatre ans d'affilée entre 2011 et 2014, a remporté la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire. Il a aussi disputé trois Coupes du monde.