Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu est certain que son ancien capitaine Xavi Hernandez "sera un jour entraîneur" de l'équipe, affirme-t-il mercredi sur le site du quotidien Sport.

"Xavi sera un jour entraîneur du Barça, je n'a aucun doute là-dessus. Il est très compétent, c'est quelqu'un qui comprend parfaitement notre football, a une envie énorme", déclare le président.

Xavi, actuel entraîneur d'Al Sadd au Qatar, était pressenti pour succéder à Ernesto Valverde à la tête du club catalan, après que des discussions entre lui et des dirigeants du club ont fuité dans la presse.

C'est finalement Quique Setién, adepte d'un jeu de passes offensif correspondant très bien au Barça, qui a été nommé.

"Il a démontré, dans les équipes où il est passé, qu'il aimait le beau jeu, il aime surtout le jeu comme nous (au Barça) aimons le voir et c'est pour cela qu'il a été choisi", justifie Josep Maria Bartomeu.

Setién, qui a gagné ses galons d'entraîneur notamment au Betis Séville, a signé pour deux saisons et demie, mais un éventuel successeur de Josep Maria Bartomeu élu en 2021 pourrait écourter son contrat et le remplacer, précise-t-il.

Barcelone est leader du Championnat d'Espagne à mi-parcours, à égalité de points avec le Real Madrid, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et entrera en lice en Coupe du Roi mercredi prochain.

