L'ancien international espagnol Xavi deviendra, à partir de la saison prochaine, l'entraîne principal d'Al Sadd. C'est ce que le club du Qatar a annoncé mardi.

Xavi, 39 ans, a disputé le dernier match de sa carrière il y a un peu plus d'une semaine lors de la défaite 2-0 d'Al Sadd contre le FC Persepolis en Ligue des Champions d'Asie.

Xavi prendra la succession du Portugais Jesualdo Ferreira, 73 ans, dont le contrat arrive à échéance fin juin.

Dans sa longue carrière de joueur, Xavi a remporté quatre fois la Ligue des Champions et huit fois la Liga avec le FC Barcelone. Avec l'Espagne, Xavi a remporté la Coupe du monde 2010 et l'Euro en 2008 et 2012. Il a quitté la Catalogne pour le Qatar en 2015.