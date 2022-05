L'ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort, du Bayern Munich et de Monaco sera le prochain mentor des Belges Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx.

Niko Kovac a été nommé entraîneur de Wolfburg, a annoncé mardi le club allemand de Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx. Le technicien croate de 50 ans s'est engagé pour trois ans avec les Loups. Il succède à Florian Kohfeldt, limogé il y a dix jours.

Kovac était sans club depuis début janvier et son licenciement à Monaco, où il a été remplacé par Philippe Clement.

Avant d'arriver à Monaco en 2020, Kovac, qui a passé l'essentiel de sa carrière de joueur en Bundesliga, avait déjà entraîné en Allemagne, à l'Eintracht Francfort (2016-2018), avec qui il a remporté la Coupe d'Allemagne en 2018, et au Bayern Munich, où il a réalisé le doublé Coupe-championnat en 2019.

L'ancien international croate avait aussi été sélectionneur de la Croatie de 2013 à 2015.

A noter que le nom de Vincent Kompany avait circulé à Wolfsburg ces dernières semaines, même s'il ne figurait probablement pas en tête de liste.

