Souffrant toujours d'une blessure musculaire, Axel Witsel manquera le déplacement du Borussia Dortmund à Wolfsburg samedi pour la 27e journée de Bundesliga, a confirmé vendredi son entraîneur Lucien Favre.

Dortmund enregistre cependant les retours d'Emre Can et de Giovanni Reyna mais sera toujours privé de Marco Reus. "Ils peuvent s'entraîner normalement vendredi. Marco Reus n'a pas encore repris les entraînements avec le groupe. Nous espérons le récupérer rapidement", a précisé Lucien Favre.

La Bundesliga a repris la semaine dernière à huis clos après deux mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Dortmund s'était imposé 4-0 face à Schalke 04 avec un but de Thorgan Hazard.

