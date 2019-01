Witsel et Hazard : les révélations belges en Bundesliga

Deux fois par an, le magazine Kicker établit le classement du football allemand. La rédaction débat des meilleurs joueurs à chaque poste. Il en résulte six classements. Axel Witsel et Thorgan Hazard y occupent un rôle proéminent.

D'après les spécialistes du Kicker, Witsel est le meilleur médian défensif de Bundesliga. Il devance Thiago, l'Espagnol du Bayern Munich, et son coéquipier danois Thomas Delaney. Witsel n'a pas suscité la moindre discussion. Il apporte du caractère et de la sérénité au jeu du Borussia Dortmund, c'est lui qui donne le signal quand il faut presser, il détermine le rythme, distribue le jeu et se présente dans le rectangle. Witsel a été titularisé dans tous les matches de championnat, bien que le Borussia dispose d'un noyau étoffé.

La première place de Thorgan Hazard dans la catégorie appelée "flancs offensifs" par le Kicker est plus surprenante. Le médian du Borussia Mönchengladbach précède Jadon Sancho, le Britannique de 18 ans du Borussia Dortmund et Dodi Lukebakio, qui se produit pour le Fortuna Düsseldorf, occupe la septième place.

Hazard a énormément changé cette saison. Longtemps, il a manqué de vista et de sens du but dans les moments décisifs. Cette saison, il est plus concentré et plus efficace. Il s'est épanoui sous la direction de Dieter Hecking. Hazard a inscrit neuf buts et délivré six assists. Il a également été impliqué dans la préparation de quinze autres buts.

Thorgan, qui a maintenant 25 ans, est un pion important dans le football offensif de 'Gladbach. Il change constamment d'aile, il bouge et démantèle les défenses par sa vitesse et son dribble. Ce n'est pas un hasard si le Borussia Dortmund est prêt à puiser dans sa bourse pour enrôler le médian polyvalent.

Le Borussia Dortmund est par ailleurs très bien représenté dans les classements du Kicker. Le Suisse Roman Bürki, qui se produit pour le club de la Ruhr, a été élu meilleur gardien sans discussion. Koen Casteels (VfL Wolfsburg) est sixième. Le Japonais Makoto Hasebe, sous contrat à l'Eintracht Francfort, est le meilleur défenseur central, à 34 ans. Joshua Kimmich (Bayern) est le meilleur arrière latéral et le seul footballeur du champion en tête d'un classement.

Le Français Sébastien Haller de l'Eintracht Francfort est élu meilleur attaquant, devant l'Espagnol Paco Alcacer du Borussia Dortmund et son coéquipier serbe Luka Jovic. Le buteur du Bayern, le Polonais Robert Lewandowski, n'est que quatrième, indice d'une modification des rapports entre les clubs de Bundesliga. Par exemple, Manuel Neuer n'a pas été cité une seule fois parmi les meilleurs gardiens.

Par Jacques Sys