Willian quitte Chelsea pour s'engager avec Arsenal, ont annoncé les Gunners vendredi. Le Brésilien a signé un contrat de trois ans.

Willian, 32 ans, était arrivé à Chelsea en 2013 après six saisons au Shakhtar Donetsk et un bref passage à l'Anzhi Makhachkala. Avec les Blues, il a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une FA Cup, une Coupe de la Ligue et une Europa League, remportée face à Arsenal en 2019. En 336 matches avec Chelsea, il a inscrit 63 buts et délivré 56 assists. International brésilien, il compte 70 sélections avec la Seleçao avec qui il a participé à la Coupe du Monde 2014 et 2018 et a remporté la Copa America en 2019. "Je suis certain que c'est un joueur qui peut faire la différence pour nous. C'est un joueur qui nous offre de la polyvalence car il peut jouer à trois voire quatre postes différents. Il a de l'expérience et a l'ambition de ramener le club dans le top", a déclaré Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, dans le communiqué.