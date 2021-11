Des chants antisémites dans le vol pour venir en Belgique, un doigt perdu par un supporter pendant le match, des objets lancés sur le terrain. Les supporters de West Ham n'auront pas été exemplaire lors de leur périple en Limbourg.

La commission de discipline de l'UEFA, la fédération européenne de football, a infligé deux amendes, pour un total de 34.500 euros, à West Ham United. Le club anglais a été sanctionné en raison du comportement de ses supporters lors du match d'Europa League à Genk (2-2) le 4 novembre dernier, lors duquel ils ont jeté des objets sur le terrain.

De plus, les fans des Hammers ne pourront pas se déplacer au Rapid Vienne le 25 novembre pour le compte de la 5e journée du groupe H. Après quatre journées, West Ham est d'ores et déjà assuré de passer l'hiver européen avec un total de 10 points. Suivent le Dinamo Zagreb (6), Genk (4) et le Rapid Vienne (3).

