Wayne Rooney signe à Derby County comme joueur-entraîneur adjoint

Wayne Rooney va revenir en Angleterre en janvier 2020. La légende de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United va signer en début d'année prochaine un contrat de 18 mois, avec option pour une année de plus, à Derby County, a annoncé mardi le club de D2 anglaise. Rooney, actuellement à DC United en MLS, sera à la fois joueur et entraîneur-adjoint de Philip Cocu, le T1 des 'Rams'.

© belga

Wayne Rooney, 33 ans, avait quitté Everton pour DC United, le club de Washington, il y a un an. Il quittera la capitale fédérale américaine cet hiver au terme de la saison de Major League Soccer, et entamera ensuite une carrière de joueur-entraîneur comme l'a fait Vincent Kompany, revenu cet été à Anderlecht. A la différence que Rooney sera l'adjoint de Philip Cocu, arrivé au début de l'été pour remplacer Frank Lampard, parti à Chelsea. Wayne Rooney a commencé sa carrière en 2002 à Everton, mais son nom restera associé à celui de Manchester United, où il a passé 13 saisons, de 2004 à 2017, avant de retourner à Everton puis à Washington. En sélection, Rooney, meilleur buteur des Three Lions, a marqué 120 buts en 53 rencontres, un record, et participé à trois Coupes du monde.