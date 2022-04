Le club entraîné par Wayne Rooney s'était vu retiré 21 points en novembre dernier pour infraction aux règles financières de la ligue anglaise de football (EFL).

À trois journées de la fin en Championship (D2 anglaise, Derby County compte 10 points de retard sur Reading, 21e et premier non-relégable, et ne peut donc plus se sauver. Le club entraîné par Wayne Rooney s'était vu retiré 21 points en novembre dernier pour infraction aux règles financières de la ligue anglaise de football (EFL). Derby County n'avait plus joué en troisième division depuis la saison 1985-1986.

