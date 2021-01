L'ancien capitaine de l'Angleterre Wayne Rooney met un terme à sa carrière de joueur pour devenir à plein temps l'entraîneur de Derby County, a annoncé vendredi dans un communiqué le club de D2 anglaise.

Le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions (53 buts en 120 sélections) "a choisi de mettre un terme à son illustre carrière de joueur pour se concentrer pleinement sur son travail" d'entraîneur, a expliqué la formation classée 22e de Championship.

Agé de 35 ans, l'ex-attaquant de Manchester United a signé un contrat de deux ans et demi, jusqu'à l'été 2023. Depuis le limogeage de Phillip Cocu en novembre 2020, il occupait déjà le rôle d'entraîneur par intérim, tout en continuant sa carrière de joueur. Pendant le mandat du technicien néerlandais, il officiait en tant qu'entraîneur adjoint et joueur.

Arrivé officiellement en janvier 2020 chez les "Rams", Rooney a disputé 35 matches sous leur maillot. Il sera accompagné sur le banc par Liam Rosenior, nommé entraîneur adjoint, et l'ancien gardien international irlandais Shay Given, entraîneur chargé de l'équipe première.

Le premier match du nouveau staff est prévu dès samedi, avec la réception de Rotherham United (23e), un match crucial pour éviter la relégation en troisième division.

Avant d'arriver en Championship, Rooney, né à Liverpool et qui a débuté à Everton son club formateur, a fait les beaux jours de Manchester United.

Entre 2004 et 2017, année de son retour à Everton, l'attaquant a inscrit 253 buts - un record - pour les Red Devils en 559 matches.

Après son passage chez les Toffees, Rooney avait traversé l'Atlantique en 2018 pour rejoindre le club américain DC United, sa dernière expérience avant d'arriver à Derby.

Club historique du football anglais, Derby compte deux titres nationaux et une Coupe à son palmarès, et a atteint la demi-finale de la C1 en 1972/73.

