L'ancien entraïneur de football écossais Walter Smith est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé mardi son ancien club des Glasgow Rangers. Il avait remporté pas moins de 21 trophées à la tête des Rangers.

Il avait pris l'équipe en charge en 1991 et avait aligné pas moins de 9 titres de champion consécutifs. Il était revenu à l'Ibrox Stadium en 2007, remportant trois nouveaux titres nationaux et menant l'équipe jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA.en 2008 où le Zenit Saint-Pétersbourg s'était imposé 2-0.

Entre-temps, il avait dirigé quatre ans Everton (1998-2002) et été en charge de l'équipe nationale d'Ecosse pendant deux ans (2005-2007).

Il fut aussi brièvement l'adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United entre mars et juin 2004.

