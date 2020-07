Deux heures pour reprendre le rythme: le Paris SG a choisi de continuer sa préparation en adoptant un format de match inédit vendredi en amical contre Waasland-Beveren, avec quatre périodes de trente minutes chacune, a appris mercredi l'AFP auprès du PSG.

Cela doit permettre à l'entraîneur Thomas Tuchel d'accorder plus de temps de jeu à ses joueurs, limités à 45 minutes pour leur rentrée au Havre (9-0) dimanche.

"Vendredi, chacun va jouer 60 minutes. C'est bien. L'objectif, c'est d'arriver frais pour Saint-Etienne" en finale de la Coupe de France le 24 juillet, a déclaré le technicien allemand, après la démonstration en Normandie.

Cette rencontre doit également marquer le retour de Neymar, Kylian Mbappé et consorts au Parc des princes, après plus de quatre mois d'absence en raison de la pandémie de Covid-19.

La jauge maximale de 5.000 personnes présentes dans l'enceinte sera appliquée. Des places étaient toujours disponibles sur le site du club, à mercredi 15h00.

Après la formation flamande, lanterne rouge du dernier Championnat de Belgique, le PSG affrontera le Celtic de Glasgow, mardi, pour son dernier match de préparation avant la finale de la Coupe de France.

Viendront ensuite la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, le 31 juillet, puis le très attendu tournoi final à huit de Ligue des champions à Lisbonne, avec un quart de finale contre l'Atalanta Bergame, le 12 août.

