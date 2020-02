Vormer et Dennis manqueront le match retour à Manchester United

Le Club Bruges devra tenter de forcer les portes des huitièmes de finale de l'Europa League de football sans son ailier nigérian Emmanuel Dennis, l'auteur du but belge à l'aller (1-1), et Ruud Vormer, le capitaine néerlandais de l'équipe, jeudi soir (21 heures) à Old Trafford. Les deux joueurs sont en effet insuffisamment rétablis des blessures encourues contre Charleroi (1-0), dimanche. Le milieu de terrain colombien Eder Balenta est lui suspendu.

