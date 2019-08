Le coup franc de Messi contre Liverpool le 1er mai dernier en demi-finales de la Ligue des Champions de football a été désigné comme le plus beau but de la saison par l'UEFA vendredi.

L'Argentin avait marqué ce but de loin à la 82e minute lors de la victoire du Barça trois à zéro à l'aller, mais Liverpool avait renversé la vapeur au retour (4-0) pour aller décrocher ensuite la Ligue des Champions face à Tottenham. Déjà sacré en 2015 et 2016 à ce petit jeu grâce aux votes des internautes, Lionel Messi, 32 ans, a été plébiscité au détriment de neuf autres nominés: Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro, Ivan Rakitic, Cristiano Ronaldo, Ismaïla Sarr et Katerina Svitkova.