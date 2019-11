Dix nations sur la ligne de départ: à l'issue des matches jeudi, la France, l'Angleterre, la République tchèque et la Turquie ont rejoint les six équipes déjà assurées de disputer l'Euro-2020 l'été prochain (12 juin-12 juillet).

Nations déjà qualifiées pour l'Euro-2020:

Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, République tchèque, Russie, Turquie, Ukraine

Nations éligibles pour les barrages de l'Euro-2020:

Les premiers de poules de la Ligue des nations de l'UEFA sont en principe éligibles pour les barrages de l'Euro-2020, disputés en mars prochain. Si l'une de ces nations est d'ores et déjà qualifiée pour l'Euro via la voie "normale" des éliminatoires, comme par exemple l'Ukraine et l'Angleterre, sa place de barragiste est remise au meilleur deuxième de la Ligue concernée.

Ligue A: Angleterre, Pays-Bas, Portugal, Suisse

Ligue B: Bosnie-Herzégovine, Danemark, Suède, Ukraine

Ligue C: Finlande, Norvège, Écosse, Serbie

Ligue D: Belarus, Macédoine du Nord, Géorgie, Kosovo