Retrouvez le Top 10 des articles que vous avez le plus lus sur Sport/Foot Magazine en 2020.

L'année sportive 2020 restera historique, orpheline de ses supporters, moteurs de presque toutes les disciplines. Forcé de s'arrêter, puis de s'adapter et de se réinventer, le monde du sport a connu, comme beaucoup d'autres secteurs, une crise sans précédent. Chez Sport/Foot Magazine, nous avons toujours cherché à vous offrir le meilleur de l'info foot et sportive, malgré une situation parfois très contraignante. Vous nous l'avez bien rendu, puisque vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous lire. Voici les 10 articles que vous avez le plus consultés cette année.

10. La vérité sur les gros problèmes financiers du Standard

Le 25 mars, Sport/Foot Magazine faisait état des gros soucis financiers du club liégeois. Entre primes impayées, salaires mirobolants et mercato gourmand.

9. On a oublié qu'ils y ont joué: Daniel Van Buyten à Manchester City

Dans cette mini-série, Sport/Foot Magazine se creuse les méninges pour vous retrouver des passages presque oubliés de joueurs dans certains clubs. Focus sur le passage éclair de Daniel Van Buyten à Manchester City.

8. Le discours de Venanzi face aux ambitions de Preud'homme

Le 19 mai, nous analysions le discours de Bruno Venanzi, qui n'avait pas évoqué une seule fois le nom de Michel Preud'homme dans son interview.

7. Champion, play-offs, relégué: le grand pronostic de la D1A

Le 7 août, avant la reprise de la Pro League, notre rédaction s'est mouillée, et a établi son classement pour cette saison.

6. En coulisses : la course à la succession de Preud'homme

En juin dernier, le Standard était à la recherche d'un nouveau coach. Avant la désignation de Philippe Montanier, nous faisions état des différents profils ciblés par la direction liégeoise.

5. Butez : "Avec mon jeu au pied, c'est normal qu'Anderlecht s'intéresse à moi"

Depuis lors, il a signé à l'Antwerp. Fin avril, Jean Butez se confiait dans nos colonnes. Retrouvez son interview par ici.

4. Eden Hazard : le transfert de l'année est devenu un problème

Fin juillet, on faisait le point sur le problème Eden Hazard au Real Madrid.

3. Foot du dimanche : le pognon avant la passion?

L'époque où les équipes de village étaient composées de gamins de la région semble révolue. L'argent est devenu omniprésent et les ambitions, démesurées. Le foot amateur rêve-t-il trop grand?

2. Le grand sondage : qui est le meilleur commentateur foot du pays?

Vous avez été très nombreux à participer à notre grand sondage pour désigner le meilleur commentateur foot du pays. Parmi les 20 noms proposés, Emiliano Bonfigli s'est hissé à la première place de ce classement.

1. Le Quiz du jour

C'est LE grand gagnant de cette année 2020. Pendant (presque) chaque jour de confinement, nous vous avons proposé des quiz variés sur l'actu foot et sport. "Le PSG depuis QSI" est le quiz qui a remporté le plus de succès. Vous pouvez encore y jouer ici.

