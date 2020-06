Les Coupes d'Europe devraient se conclure au mois d'août, dans un format accéléré avant le coup d'envoi des nouvelles saisons.

La phase finale de la Ligue des champions devrait se tenir à Lisbonne alors que l'Allemagne devrait, elle, organiser celle de l'Europa League, ont rapporté le quotidien allemand Bild et Sky Sport Italia.

Selon ces médias, les derniers huitièmes de finale de Ligue des champions devraient se tenir les 8 et 9 août, déjà dans la capitale portugaise. Selon la presse, l'UEFA pourrait envisager un format resserré pour la C1 disputée en août, avec des matches uniques sur terrain neutre à partir des quarts de finale au lieu du traditionnel format aller-retour.

Si le choix de Lisbonne venait à être confirmé, la finale se tiendrait à l'Estádio da Luz de Benfica le 22 ou 23 août. Le stade José Alvalade du Sporting pourrait lui aussi accueillir des rencontres.

Bild a lui évoqué le cas de l'Europa League, dont il reste dix matches des huitièmes de finale à disputer. Le quotidien allemand avance que l'épilogue de la seconde compétition continentale se disputera aussi sous la forme d'un mini tournoi en Allemagne, à Cologne, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Duisbourg.

Le format et le calendrier de l'épilogue des deux compétitions figurent à l'agenda d'une réunion cruciale de l'UEFA mercredi et jeudi prochains.

Avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne tout chambouler, c'est Istanbul (Turquie) et Gdansk (Pologne) qui devaient organiser les finales de Ligue des champions et d'Europa League.

