Le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk a été élu Joueur de l'Année en Angleterre lors de la cérémonie des PFA Awards, organisée par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre.

Eden Hazard (Chelsea) était un des six nominés, les autres étant l'avant-centre sénégalais de Liverpool Sadio Mané et trois attaquants de Manchester City, l'Argentin Sergio Agüero, le Portugais Bernardo Silva et l'Anglais Raheem Sterling.

Virgil van Dijk, 27 ans, succède à l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah au palmarès de ce trophée qu'Eden Hazard avait enlevé en 2015. Raheem Sterling a pour sa part reçu le trophée de Jeune de l'Année, tandis que la Néerlandaise Vivianne Miedema (Arsenal) a été élue Joueuse de l'année. Le Joueur de l'Année est élu suite au vote organisé parmi les membres de la PFA des 92 clubs de Premier League et de Football League.