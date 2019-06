Vingt-cinq Diables pour le 1er entraînement ouvert au public, Eden Hazard reçoit un cadeau

Vingt-cinq Diables Rouges étaient présents au premier entraînement de l'équipe nationale belge de football, mardi au Belgian Football Center de Tubize, en vue des deux rencontres de qualification à l'Euro 2020 contre le Kazakhstan (samedi 8 juin) et l'Écosse (mardi 11 juin), à chaque fois au stade Roi Baudouin. Divock Origi, vainqueur samedi de la Ligue des Champions avec Liverpool, et les finalistes malheureux avec Tottenham Toby Alderweireld et Jan Vertonghen étaient les seuls absents.

© belga