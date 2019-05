L'histoire à succès de Manchester City est indéniablement liée à celle de son capitaine. Retour sur le parcours d'une icône.

À la 86e minute, nouvel hommage : Vincent Kompany retire son brassard de capitaine et l'offre à David Silva. Les supporters de Brighton saluent l'icône d'applaudissements nourris alors que les fans visiteurs massés derrière le but lancent l'hymne habituel du King. " Here's to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know ".

...