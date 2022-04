Le Sous-Marin Jaune atteint le dernier carré de la Champions League pour la deuxième fois de son histoire après 2006.

Le Bayern Munich, battu 1-0 à l'aller à Villarreal, n'a pu faire mieux qu'un match nul un but partout à domicile face aux Espagnols mardi en demi-fianles retour et est par conséquent éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions de football.

Robert Lewandowski (52e) avait ouvert le score, mais il ne fallait aux Espagnols qu'une seule frappe cadrée, par Samuel Chukwueze pour égaliser et envoyer les hommes d'Unai Emery en demi-finale (88e). Le "Sous-marin jaune", vainqueur de l'Europa League la saison dernière, se retrouve dans le dernier carré de la C1 pour la deuxième fois après 2006.

