Victor Vazquez quitte l'AS Eupen deux mois après son arrivée au Kehrweg, a annoncé le club germanophone mercredi. Le milieu espagnol de 33 ans a "sollicité pour des raisons personnelles la résiliation de son contrat", précise le club.

"La KAS Eupen regrette la décision de Victor Vazquez, mais comprend les raisons personnelles et humaines de sa décision. C'est pourquoi la KAS Eupen a accepté de mettre fin prématurément à la coopération avec Victor Vazquez", indique Eupen sur son site internet.

Victor Vazquez avait signé un contrat de deux ans à Eupen en août dernier, retrouvant le championnat de Belgique après son passage au FC Bruges entre 2011 et 2016.

Formé au FC Barcelone où il a joué trois rencontres en équipe première, Vazquez, était arrivé à Bruges en 2011. En cinq saisons chez les Brugeois, il a remporté la Coupe de Belgique en 2015 et le titre de champion de Belgique en 2016. Sur le plan individuel, il a également été élu Football Pro de l'année en 2015.

Vazquez avait quitté Bruges en 2016 pour rejoindre Cruz Azul au Mexique avant des passages à Toronto puis à Al-Arabi et Umm Salal au Qatar.

