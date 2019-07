Le FC Barcelone a présenté vendredi le nouveau coach principal des U19, la Juvenil A. Il s'agit de l'ancien gardien Victor Valdes, aujourd'hui âgé de 37 ans, qui a signé un contrat d'un an, avec une option de prolongation d'un an.

Arrivé à l'âge de dix ans à Barcelone en 1992, Valdes connaît forcément très bien la Masia et le football spectaculaire "made in Barcelone" qu'elle produit. Il a débuté en équipe première dix ans plus tard, avant d'être aligné 536 fois dans les buts blaugrana. Parti à Manchester United en janvier 2014, il avait été freiné par des blessures à Old Trafford, avant de débarquer pour une demi-saison au Standard de Liège, puis de repartir en Angleterre, direction Middlesbrough. Valdes fait partie de la légende du Barça, où il a collectionné six titres, deux Coupes du Roi, trois Ligues des champions et deux coupes du monde des clubs en onze saisons. Après la fin de sa carrière sportive, il avait rejoint Moratalaz, une équipe satellite du... Real Madrid. Vainqueur de son championnat régional avec les U19, sa méthode a convaincu les dirigeants catalans, au point que le président Josep María Bartomeu avait promis de le rapatrier à Barcelone lors de la présentation de Frenkie De Jong. "Nous lui ferons une proposition dans quelques jours", avait-il en effet déclaré...